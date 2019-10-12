В Черновицкой области в результате ДТП пострадали 9 человек (фото, видео)

В числе пострадавших - беременная женщина.

В Черновицкой области в результате столкновения рейсового автобуса с микроавтобусом пострадали девять человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, ДТП произошло сегодня после обеда на трассе неподалёку от села Диновцы Новоселицкого района.

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Водитель рейсового автобуса «Черновцы-Харьков» не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала семья - девять пассажиров микроавтобуса. В их числе - пять взрослых и четверо детей.

Согласно информации полиции, 17-летняя девушка с переломом челюсти и левой руки госпитализирована в областную клиническую больницу. Также под наблюдением медиков находится беременная пассажирка микроавтобуса, 1996 г.р.