В Днепре мужчина выпал из окна 8 этажа (фото 18+)

Полиция выясняет детали ночного инцидента.

Ночью на 12 октября в Днепре нашли тело мужчины вблизи жилого дома. По предварительной информации, он выпал из окна 8 этажа собственной квартиры.

Читайте такжеПотолок на полу: в одной из харьковских школ произошел обвал (видео)

Об этом сообщает Информатор.

Тело обнаружили в 23.00. Соседи рассказали, что в квартире слышали крики, похожие на спор. На место происшествия приехали родственники погибшего. Полиция выясняет детали.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 октября, на Донецком шоссе в Днепре водитель автомобиля Opel сбил двух людей, которые переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.