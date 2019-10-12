В Днепре мужчина выпал из окна 8 этажа (фото 18+)
09:50, 12 октября 2019Происшествия
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Полиция выясняет детали ночного инцидента.
Свидетели слышали крики в квартире / Информатор
Ночью на 12 октября в Днепре нашли тело мужчины вблизи жилого дома. По предварительной информации, он выпал из окна 8 этажа собственной квартиры.
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Об этом сообщает Информатор.
Тело обнаружили в 23.00. Соседи рассказали, что в квартире слышали крики, похожие на спор. На место происшествия приехали родственники погибшего. Полиция выясняет детали.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 октября, на Донецком шоссе в Днепре водитель автомобиля Opel сбил двух людей, которые переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.
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