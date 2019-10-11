На Харьковщине 27-летнюю женщину во время пикника на природе жестоко избили и изнасиловали

Насильника задержали через три дня после преступления у него дома.

В селе Каменка на Харьковщине 27-летнюю местную жительницу изнасиловал знакомый во время отдыха на природе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

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9 октября в полицию с заявлением об изнасиловании обратилась мать потерпевшей.

Как установили следователи, вечером 9 октября женщина уехала вместе с 26-летним знакомым отдыхать в лес к озеру. После пикника мужчина избил и изнасиловал подругу.

Насильника задержали за дни после преступления у него дома.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Броварах Киевской области полиция задержала местного жителя, который запер знакомую в квартире и три дня подряд издевался над ней, применяя физическое насилие и насилуя ее.