Скандал в Одессе: защитника детей обвиняют в изнасиловании 17-летней воспитанницы интерната (фото)

Об инциденте полиции сообщила сама потерпевшая.

В Одессе волонтера из группы розыска детей Лучезара Панфилова обвинили в изнасиловании 17-летней воспитанницы центра социально-психологической реабилитации детей «Рассвет».

Об инциденте полиции сообщила сама потерпевшая. Сейчас правоохранители проверяют информацию, информирует отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации, накануне потерпевшая вместе с двумя другими девушками сбежали из центра. Ночью на улице их нашли представители общественности. Вместо того, чтобы привезти девушек в полицию или вернуть в воспитательное учреждение, их до утра оставили дома у одного из мужчин. Тот, со слов заявительницы, против воли вступил с ней в половой контакт.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По заявлению несовершеннолетней начато уголовное производство по ст.152 ч.3 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Девушку осмотрели врачи, их вывод полицейскими будет предоставлен позже.

По месту жительства мужчины проведен неотложный обыск. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, необходимые для объективного, всестороннего и беспристрастного расследования.

Вместе с тем в комментарии Думской, защитник Панфилова заявил, что обыск в квартире волонтера является незаконным и назвал его местью ювенальных чиновников за активность Панфилова в поиске детей и защиты их прав.

«Девушка, что написала заявление об изнасиловании, ранее уже неоднократно обвиняла в изнасиловании совершенно разных людей. Заявление написали в три часа ночи, то есть ребенка продержали там почти сутки. Скорее всего, ее просили, чтобы она обвинила Лучезара», – утверждает адвокат.

Как сообщал УНИАН, задержанный в Ровно рецидивист, который пытался изнасиловать девушку, месяц назад освободился из колонии по так называемому «закону Савченко»; мужчина отбывал наказание за убийство 12-летней девочки и ее изнасилование, совершенное 10 лет назад.