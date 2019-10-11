Насиловал 3 дня подряд: в Броварах мужчина запер женщину с инвалидностью и издевался над ней (фото)

У потерпевшей – инвалидность первой степени.

В Броварах Киевской области полиция задержала местного жителя, который запер знакомую в квартире и три дня подряд издевался над ней, применяя физическое насилие и насилуя ее.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

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По словам 51-летней потерпевшей, злоумышленником оказался знакомый ее подруги. Накануне события он пригласил женщину он имени подруги, но подруги в квартире не было.

Три дня подряд мужчина удерживал женщину, насиловал ее и бил. Потерпевшую обнаружила ее подруга, когда вернулась домой.

Отмечается, что в изнасилованной – инвалидность первой степени.

Правоохранители задержали насильника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещи потерпевшей в качестве вещественных доказательств.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ст. 153 (Сексуальное насилие совершенное неестественным способом) и ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проекты подозрений направлено на согласование в прокуратуру.

Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области будут судить мужчину за изнасилование 18-летней беременной жительницы Николаева.