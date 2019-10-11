В Сумской области мужчина из ревности устроил стрельбу в игорном клубе (фото)

Сначала злоумышленник устроил драку с другими посетителями клуба, а затем вернулся на место конфликта с оружием в руках.

В Сумской области полицейские задержали мужчину, который ночью из-за ревности устроил стрельбу в игорном заведении.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, о ночной стрельбе в игорном клубе в полицию сообщили сотрудники заведения.

По указанному адресу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

По словам работника клуба, всё началось с того, что между несколькими посетителями возник конфликт. Участников драки разняли, но через час один из них вернулся в заведение в состоянии алкогольного опьянения с охотничьим ружьем и выстрелил в потолок.

Полицейские начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий на территории райцентра был введен в действие оперативный план «Гром». Вскоре правоохранители установили личность «стрелка» и места его возможного пребывания. Им оказался 43-летний местный житель.

По обоим адресам, где мог находиться подозреваемый, дверь никто не открыл. Однако, по оперативным данным, он находился именно у себя дома. Кроме него, в квартире находились его мать и сестра. Учитывая опасность, было принято решение задействовать в операции по его задержанию сотрудников спецподразделения «КОВД». Кроме того, велись переговоры с жильцами квартиры о предоставлении правоохранителям беспрепятственного доступа к жилью и добровольной сдаче самого мужчины.

«В последний момент перед принудительным открытием дверей полицейскими сестра подозреваемого все же открыла дверь в квартиру», - рассказывает исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ ЧП в области - начальника криминальной полиции Валерий Строкач.

Задержанного доставили в отделение полиции. По его словам, будучи навеселе, он решил навестить свою знакомую, которая работает в одном из игорных заведений города. Там увидел, как девушка общается с незнакомыми мужчинами, и это ему не понравилось. Он сделал незнакомцам замечание, потом между ними разгорелся конфликт, переросший в драку.

Мужчина заявил, что не помнит, как шел домой за ружьем и возвращался в клуб, но говорит, что виной «амнезии» стали побои и старая травма головы.

«Стрелок» задержан и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчины, за содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Зарегистрированные на подозреваемого ружья и патроны к ним изъяты, решается вопрос о лишении мужчины разрешения на ношение и хранение оружия.

Согласно сообщению, у полицейских также возникли вопросы по поводу работы игорного заведения, по факту деятельности которого в рамках ранее открытого уголовного производства продолжается досудебное расследование.