В Днепре Opel сбил пару на велосипеде – мужчина скончался на месте (фото)

Женщину с травмами госпитализировали.

В четверг, 10 октября, на Донецком шоссе в Днепре водитель автомобиля Opel сбил двух человек, которые переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.

Читайте такжеВ центре Киева легковушка протаранила "скорую" на перекрестке (видео)Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что авария произошла между 22:00 и 23:00. под колесами легкового автомобиля оказались мужчина и женщина. В результате аварии мужчина погиб, а женщину госпитализировали. Водитель находится в шоковом состоянии.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Киева джип сбил на переходе женщину и едва не задел ребенка.