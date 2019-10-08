В Харькове у турагентства украли миллион гривень - соцсети
15:50, 08 октября 2019Происшествия
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Харьковчане утверждают, что в переулке Троицком, 15, ограбили турагентство.
Инцидент произошел 8 октября / Скриншот
В Харькове на переулке Троицком, 15, ограбили турагентство "Романтик-Тревел".
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Об этом сообщается в одном из городских Telegram-каналов. "Очевидцы сообщают, что черный Volkswagen Touareg принадлежит агенству, в нем перевозили 1 млн грн. Как именно произошел налет, пока не ясно. Рядом также стоит подбитый Range Rover Sport", - говорится в сообщении.
Подробности уточняются. По городу объявлен план-перехват.
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