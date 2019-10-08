На Херсонщине неизвестные забросали дом судей "коктейлями Молотова" (фото)

Предварительно установлено, что пожар возник вследствие поджога – на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома, в котором проживают супруги судей.

Как проинформировали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, сегодня около трех часов ночи в полицию позвонил житель Малокаховки и сообщил, что горит соседский дом.

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На месте происшествия полицейские установили, что в доме живут супруги судей. В течение двух часов сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Никто из хозяев не пострадал.

По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, предварительно установлено, что пожар возник вследствие поджога – на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 378 (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью потерпевших. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали мужчину за убийство бывшей жены путем поджога ее дома.