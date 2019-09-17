"Человек проник через забор": в полиции рассказали новые подробности поджога дома Гонтаревой

Представитель Нацполиции заверил, что правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы расследовать поджог дома Гонтаревой.

Основная версия пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой – умышленный поджог.

Полиция уже нашла предмет, который, вероятно, вызвал возгорание в доме Гонтаревой. Об этом сообщил спикер Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает «Обозреватель».

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"Основная версия – поджог. Мы видим на камере, как человек проник на территорию через забор. Мы даже нашли предмет, похожий на тот, который мог вызвать пожар... Но пока не разглашаем подробностей, возможно – это он, а возможно – нет. Еще будут проведены соответствующие экспертизы и исследования", – рассказал Жукович.

Спикер Нацполиции заверил, что правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы расследовать поджог дома Гонтаревой.

"Принимаются все меры по уже открытому уголовному производству, а именно по статье 192 ч. 2 – умышленное повреждение имущества путем поджога", – подчеркнул он.

По словам Жуковича, оперативные работники уже опрашивали возможных свидетелей и единственного охранника территории. Он добавил, что с мая дом использовался как дачный: до сентября там находилось шестеро охранников, с начала сентября – только один. Также спикер полиции уточнил, что дом принадлежит семье Гонтаревой.

Жукович сообщил, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, работники следственного управления и отдела уголовного анализа.