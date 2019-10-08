В Днепре на детской площадке нашли мертвого мужчину (фото)

По предварительной информации, у мужчины не было при себе никаких документов.

8 октября во дворе дома на проспекте Слобожанском нашли мужчину, который лежал на лавочке возле детских качелей. Его лицо было в крови, никаких признаков жизни он не подавал.

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Тело умершего нашла девушка, которая решила выйти в магазин около 5:00. Она несколько раз окликнула незнакомца, но, не услышав от него ответ, позвонила в полицию и "скорую", сообщает "Информатор".

Медики осмотрели мужчину и констатировали его смерть. После этого правоохранители оградили место происшествия и вызвали на место следственно-оперативную группу.

У умершего была разбита голова. Однако стало ли это причиной смерти, предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам.

По предварительной информации, у мужчины не было при себе никаких документов, а потому его личность пока не установлена. Визуально, ему было около 55 лет.

Ранее в Киеве на территории Дарницкого железнодорожного депо нашли обезглавленное тело сотрудницы "Укрзализныци".