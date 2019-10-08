В Киеве нашли обезглавленное тело сотрудницы "Укрзализныци" (фото, видео)

Предварительно, женщину переехал поезд и отрезал ей голову.

В понедельник, 7 октября, в Киеве недалеко от улицы Привокзальной, на территории Дарницкого железнодорожного депо, обнаружили труп женщины. Обезглавленное тело лежало на рельсах.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 17:00, передает "Информатор".

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Как выяснили правоохранители, труп женщины обнаружили работники депо. Они сразу же вызвали полицию и «скорую», но врачи были бессильны. Погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Предварительно, женщину переехал поезд и отрезал ей голову. Личность погибшей установлена. Ей около 45 лет. При женщине нашли удостоверение сотрудника "Укрзализныци".

Ранее в городе Тульчин Винницкой области молодая девушка покончила с собой после ревизии в торговой точке, где она работала.