На Донбассе иностранец изнасиловал и убил 14-летнюю девушку (фото)

Ранее судимый местный житель зарезал несовершеннолетнюю после полового акта, чтобы она не обратилась в полицию.

В Донецкой области задержан мужчина по подозрению в убийстве 14-летней девочки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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«Следствием установлено, что 14 сентября примерно в 00:30 мужчина, находясь на одной из остановок общественного транспорта в Константиновке, познакомился с девушкой, которой во время непродолжительного разговора предложил вступить с ним в половую связь. По словам подозреваемого, после полового акта он испугался, что девушка может обратиться в полицию, и достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею», - сообщили в прокуратуре.

От полученных травм девушка скончалась на месте, а злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, затащил тело жертвы в камыш возле пруда и скрылся.

Следователи выяснили, что жертвой стала 14-летняя жительница Константиновки, которая за несколько часов до этого сбежала из дома и которую разыскивали родители и полиция.

Сейчас преступник, ранее судимый за разбойное нападение 39-летнему мужчине (как сообщает пресс-служба полиции области, гражданин Молдовы), уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что задержанный в Ривне рецидивист, который пытался изнасиловать девушку, месяц назад освободился из колонии по так называемому «закону Савченко»; мужчина отбывал наказание за убийство 12-летней девочки и ее изнасилование, совершенное 10 лет назад.