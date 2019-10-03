Задержанный в Ривне насильник месяц назад вышел из колонии по "закону Савченко"

Мужчина отбывал наказание за убийство 12-летней девочки и ее изнасилование, совершенное 10 лет назад.

Задержанный в Ривне рецидивист, который пытался изнасиловать девушку, месяц назад освободился из колонии по так называемому «закону Савченко»; мужчина отбывал наказание за убийство 12-летней девочки и ее изнасилование, совершенное 10 лет назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня во время брифинга в Главном управлении Нацполиции в Ривненской области.

Сейчас, как отмечалось во время брифинга, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, следственные действия в уголовном производстве продолжаются. В рамках досудебного расследования, начатого по фактам покушения на умышленное убийство и изнасилование решается вопрос об уведомлении 26-летнего жителя о подозрении, а также о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

«Как установили полицейские, задержанный, будучи в 17-летнем возрасте, 2 октября 2009 года в областном центре убил и изнасиловал 12-летнюю местную жительницу. Суд вынес обвиняемому приговор: 14 лет лишения свободы», - отмечает пресс-служба полиции.

По информации полиции, около месяца назад мужчина освободился из колонии (по «закону Савченко») и вернулся в квартиру своих родителей, где проживал вместе с еще двумя родственниками.

По предварительной информации, преступление в 2009 году и вчерашнее мужчина совершил в одном и том же микрорайоне Ривне. Кроме того, как сообщают местные СМИ, подозреваемому родственники наняли одного из лучших адвокатов Ривне.

Как сообщал УНИАН, в Ривне задержали 26-летнего злоумышленника за попытку изнасилования 24-летней местной жительницы. Инцидент произошел вечером 2 октября.