Авиакатастрофа АН-12 на Львовщине: стали известны имена погибших

Пятеро человек погибли на месте трагедии.

В аварии самолета, который аварийно приземлился вблизи Львовского аэропорта, погибло 5 человек, говорится в ТСН.

Среди погибших командир Виталий Степаненко, Маевский Игорь, который был помощником командира, а также Кузьменко Юрий - штурман, Завадюк Игорь - бортовой техник и Кириленко Владимир – радиооператор.

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Среди тех, кто выжил и уже прооперирован два инженера Шахов Олег и Амелькин Андрей, а также еще один бортовой техник Корякин Андрей. За их жизнь сейчас борются врачи. Известно, что все выжившие были в носовой части самолета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, под Львовом совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семеро членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

В пресс-службе аэропорта «Львов» сообщили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Он должен был сесть во львовском аэропорту на дозаправку.

По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.