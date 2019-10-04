Взрыв газа в общежитии возле Харькова: двое жильцов получили ожоги (фото, видео)

Один из пострадавших в результате взрыва находится в критическом состоянии.

В городе Дергачи под Харьковом 3 октября прогремел взрыв газа в здании двухэтажного общежития. В результате взрыва травмировались двое людей.

Читайте такжеНачал шипеть и искриться: у школьницы из Запорожья в руках взорвался телефон (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что спасатели выяснили, что взрыв произошел на кухне одной из квартир на первом этаже дома. Ударной волной там выбило стекла и двери.

В результате взрыва ожоги получили пенсионер и женщина, которые находились на кухне. 72-летнего мужчину с тяжелыми ожогами госпитализировали в харьковскую больницу. Медики называют его состояние критическим и пока воздерживаются от каких-либо прогнозов.

По поводу 47-летней женщины, то она пострадала меньше. Ее осмотрели врачи и отпустили домой. По предварительной версии спасателей, взорвался бытовой газ.

Как ранее сообщал УНИАН, ночью возле дома советника главы ОГА в Херсоне прогремел взрыв.