Ночью возле дома советника главы ОГА в Херсоне прогремел взрыв (фото)

На месте происшествия нашли остатки неизвестного взрывного устройства.

Ночью 4 октября возле дома, где живет советник председателя Херсонской облгосадминистрации Богдан Ковалев, прогремел взрыв.

Читайте такжеПострадавшему ректору с Тернополя ампутировали кисть, а жена потеряла глазКак сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, около 03:00 в «Единый центр 102» херсонской полиции позвонил сам советник и рассказал, что взрыв прозвучал именно под окном его квартиры.

«На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал», – отметили в полиции.

Также сообщается, что по данному факту открыто уголовное производство по п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсоне неизвестные из автомобиля расстреляли двух мужчин.