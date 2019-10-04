Появилось первое видео с места авиакатастрофы Ан-12 под Львовом
10:30, 04 октября 2019Происшествия
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В результате аварии погибли пять человек.
На кадрах видно, что самолет получил серьезные повреждения / скриншот из видео
В сети опубликовали первое видео с места крушения Ан-12 в районе львовского аэропорта.
Видео на своей странице в Facebook опубликовал Игорь Зинкевич.
Как видно на обнародованных кадрах, во время аварийной посадки самолет получил серьезные повреждения.
Как сообщал УНИАН, вблизи Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12, спасатели пытаются высвободить экипаж. Транспортный самолет сначала исчез с радаров, а затем совершил аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В спасательных работах от ГСЧС задействован 41 человек личного состава и семь единиц техники.
По последним данным в авиакатастрофе погибло пять человек.
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