Появилось первое видео с места авиакатастрофы Ан-12 под Львовом

В результате аварии погибли пять человек.

В сети опубликовали первое видео с места крушения Ан-12 в районе львовского аэропорта.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал Игорь Зинкевич.

Как видно на обнародованных кадрах, во время аварийной посадки самолет получил серьезные повреждения.

Как сообщал УНИАН, вблизи Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12, спасатели пытаются высвободить экипаж. Транспортный самолет сначала исчез с радаров, а затем совершил аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В спасательных работах от ГСЧС задействован 41 человек личного состава и семь единиц техники.

По последним данным в авиакатастрофе погибло пять человек.