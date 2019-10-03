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В оккупированном Крыму загорелся российский ракетный катер (фото)

16:01, 03 октября 2019
Происшествия
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Пожар произошел 3 октября / 112

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Об этом сообщает местное издание "Новый Севастополь". "В Килен-балке, в районе 13 завода, горит судно. На корабле людей нет", – сообщает СМИ.

В пресс-службе судоремонтного предприятия подтвердили эту информацию: "При запуске одного из механизмов на ракетном катере «Шуя» произошло возгорание".

По информации СМИ, пострадавших нет. Огонь уже удалось локализировать.

Ранее судно ALIANCA, которое ходило под флагом Республики Того, наказали за незаконное посещение аннексированного Крыма.

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Теги: #Крым#пожар#катер