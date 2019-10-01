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В Днепре грабитель забаррикадировался от полиции в заброшенном магазине (видео)

12:47, 01 октября 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одессе мужчина кувалдой прогонял съемочную группу местного телеканала и угрожал ружьем полицииОтмечается, что преступник приехал на заправку и дождался, когда кассирша отойдет по делам. Момент зафиксировали камеры наблюдения. Мужчина оттеснил окошко, через отверстие открыл дверь и вытряхнул из кассы наличные. Затем закрыл все, как было, и бросился прочь.

Работники АЗС вызвали полицейских, а те уже отследили авто. Убегая от правоохранителей, водитель бросил машину, забежал в заброшенный магазин и забаррикадировался. Спецназовцы уже готовились к штурму, но преступник сдался.

Задержанным оказался 41-летний днепрянин, который ранее уже имел судимость. Во время обыска у него нашли автомат Калашникова, карабин «Сайга» и почти три сотни патронов. Украденные с заправки 5 тысяч гривень также нашли, поэтому будут судить задержанного и за ограбление, и за незаконное обращение с оружием.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове вор сломал ноги после ограбления семьи инвалидов.

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Теги: #Днепр#ограблениепогода в Днепре