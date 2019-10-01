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В Днепре Skoda влетела в могилу (фото)

09:25, 01 октября 2019
Происшествия
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Водитель ехал в город, а дорога пролегала через кладбище / Информатор

Об этом сообщает Информатор.

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В полиции утверждают, что водитель легковушки ехал в сторону города по улице Березинской, что проходит через Новоклочковское кладбище. На повороте он не справился с управлением – автомобиль занесло, и транспорт въехал в могилу.

В результате удара поврежден передний бампер, погнуты двери и порог, а также пробито колесо. Автомобиль забрали на эвакуаторе. Отмечается, что на этом отрезке дороги часто случаются ДТП.

Водитель был трезвым.

Как сообщал УНИАН, в Украине с сегодняшнего дня, 1 октября, все водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, находясь за пределами населенных пунктов.

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Теги: #ДТП#авария#кладбище#Днипропогода в Днепре