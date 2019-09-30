Под Харьковом мужчина изнасиловал знакомую и заявил в полицию (фото)

Мужчина предложил провести женщину домой, но завел в лес, где и изнасиловал ее.

27 сентября в полицию поступило сообщение от жителя города Изюм Харьковской области о том, что он видел, как неизвестные мужчины выбросили женщину со следами изнасилования из грузового автомобиля в лесополосу.

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47-летнюю пострадавшую со ссадинами и следами изнасилования доставили в местную больницу, сообщила полиция Харьковщины.

Полицейские установили, что к совершению данного преступления причастен ранее неоднократно судимый 57-летний мужчина, который и сообщил об обнаружении женщины в лесополосе.

Как выяснили полицейские, злоумышленник знал женщину раньше. Во время их последней встречи она была выпившей. Мужчина предложил провести женщину домой, но завел в лес, где и изнасиловал ее.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девочки.