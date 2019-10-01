С сегодняшнего дня за городом нужно ездить только с включенными фарами

Основная цель этого требования - уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В Украине с сегодняшнего дня, 1 октября, все водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, находясь за пределами населенных пунктов.

Читайте такжеНовые правила для ДТП. Что изменится на дорогах

Соответствующие требования предусмотрены пунктом 9.8 Правил дорожного движения, соответственно с которым с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия – ближний свет фар.

В полиции отмечают, что основная цель этого требования - уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на внегородских дорогах, путем дополнительного обозначения движущегося транспортного средства.

Как сообщал УНИАН, в период с января по апрель 2019 года в Украине произошло 47445 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 822 человека. Главной причиной ДТП является превышение скорости движения.