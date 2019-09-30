На Киевщине пьяный подросток покатал друзей на автомобиле: погиб 19-летний парень, которого везли в багажнике

Несовершеннолетний водитель и еще семь пассажиров находятся в больнице.

В Киевской области подросток решил похвастаться своим новым автомобилем и предложил друзьям их покатать. Поездка закончилась смертью одного человека, еще семеро людей пострадали.

Об этом информирует полиция Киевской области.

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Трагедия произошла в воскресенье, 29 сентября, в Мироновке после празднования дня рождения. 17-летний студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто. Будучи уже выпившим (1.25 промилле), в компании еще шестерых друзей в салоне решил «прокатиться».

В салон автомобиля, кроме водителя, у которого не было водительских прав, поместились четверо парней и две девушки. Еще одному парню места не хватило – его поместили в багажник.

На скорости несовершеннолетний водитель не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло к бетонному колодцу, что и привело к трагедии.

Находившийся в багажнике 19-летний парень погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров находятся в больнице.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, авто сбило двух человек и протаранило три машины.