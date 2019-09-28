"Подлетели на метр вверх": в Киеве пьяный водитель Volkswagen во время дрифта сбил двоих людей и протаранил три автомобиля (фото)

От столкновения, по словам очевидцев, пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики.

В Киеве на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, авто сбило двух человек и протаранило три машины.

Как сообщил "Информатор", водитель Volkswagen дрифтовал и не справился с управлением.

На парковке в ту ночь собрались любители дрифта. Около 23:30 к ним присоединился парень на Volkswagen, но отправлять в занос автомобиль решил не как все, на пустой территории, а среди других машин и пешеходов.

От столкновения, по словам очевидцев, пострадавшие женщины подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики.

Также пострадал гонщик на Volkswagen. Предварительно, его травмы связанны не столько с самим ДТП, сколько со встречей с разъяренной толпой.

Читайте такжеВ Запорожской области под колесами электрички погибли сразу три человекаСвидетели инцидента также утверждают, что парень был сильно пьян. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

В пресс-службе полиции добавили, что 19-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными машинами Opel, Fiat и Toyota.

В результате две женщины, которые стояли у одного из автомобилей, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме этого, в больницу доставили виновника ДТП.

Следственным отделом Святошинского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.