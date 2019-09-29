В Днепре мужчины ночью устроили жестокую уличную драку: видео (18+)

О причинах конфликта, состоянии пострадавшего и реакции правоохранителей на инцидент не сообщается.

На Европейской площади в Днепре ночью произошла жестокая драка двух мужчин, в ходе которой один из них был избит. Инцидент попал на видео.

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Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Х**вый Днепр». На видео можно видеть, что за дракой наблюдают множество свидетелей. Некоторые пытались разнять мужчин, но безуспешно. В итоге один из участников конфликта смог сбить своего противника с ног и нанести ему ряд ударов, оставив того лежать на земле.

О причинах конфликта, состоянии пострадавшего и реакции правоохранителей на инцидент не сообщается.

Видео содержит сцену насилия и нецензурную лексику.

Ранее в Киеве толпа жестоко избила парня, пострадавший в коме. Молодого человека избили за то, что он вступился за своего друга "неформального вида".