В Киеве толпа жестоко избила парня, пострадавший в коме

Чтобы вырезать гематому, пострадавшему парню удалили 15 см кости черепа.

В воскресенье, 22 сентября, на Контрактовой площади в Киеве четверо неизвестных парней напали и избили парня.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

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Отмечается, что парня избили за то, что он вступился за своего друга "неформального вида" - каре с черными крашеными волосами, весь в черном, но при этом абсолютно безвредный и тихий.

Пострадавшему была проведена 5-часовая операция, ему удалили 10-15 см кости черепа, чтобы удалить гематому. Сейчас он находится в коме, у него очень низкое давление.

В сети есть описание нападавших:

1. На вид 33-35 лет, среднее телосложение, борода и усы темно-русого цвета, почти лысый. Был одет в красную рубашку в клетку, белую футболку, серые джинсы, темно-коричневая обувь, темная кепка, рюкзак. Избил 5-которых подростков и забрал у одного из них очки.

2. На вид 25-30 лет, почти лысый, полного телосложения, с щетиной на лице. Был одет в плащ Stone Island, серые джинсы и белые кроссовки. Избил 4-х подростков.

3. На вид 35 лет, темные густые коротко стриженные волосы. Был одет в синюю куртку, черные штаны и черные кроссовки. Избил двоих.

4. На вид около 30 лет, скорее всего грузин, темные волосы. Был одет в черное пальто, черные брюки, кроссовки "Адидас" и странную кепку в виде берета.

Также отмечается, что этих же нападающих опознали и участники другого конфликта. Возле Фуршета на Подоле они также затеяли драку с молодыми людьми. Двоих из них полиция задержала, но потом почему-то отпустила.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста прямо на дорогу и разбился на смерть.