На Черниговщине пьяный водитель мопеда въехал в патрульных
В Нежине Черниговской области сегодня вечером водитель мопеда выехал на полосу встречного движения и врезался в полицейский автомобиль Toyota Prius.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Читайте такжеВ Киеве в тройном ДТП столкнулись пожарная машина, грузовик и легковушка (фото, видео)
Как сообщили в полиции, автомобиль группы реагирования патрульной полиции свернул с улицы Широкомагерской на Таращанскую. За поворотом водитель автомобиля почти сразу увидел, как навстречу прямо посреди дороги едет мопед с водителем и пассажиром. Полицейское авто остановилось, приняв вправо, но водитель мопеда в этот момент выехал с середины дороги на встречную полосу и врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля.
В результате столкновения водитель мопеда получил значительные травмы. Пострадавшего сразу доставили в реанимацию местной больницы. По предварительной информации, его состояние оценивается как тяжелое. Был ли водитель пьяным, установят врачи.
Пассажир мопеда получил незначительные травмы и имел явные признаки сильного алкогольного опьянения. Пока полиция с медиками оказывали помощь водителю, пассажир самовольно покинул место происшествия. Оба мужчины были без шлемов.
Во время осмотра мопеда в бардачке под сиденьем вместе с документами на транспортное средство, полисом и удостоверением водителя был найден пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.
Как сообщал УНИАН, в Черкасской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали более 10 человек. В полиции сначала говорили о 5 пострадавших. Всех травмированных госпитализировали.