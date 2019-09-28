На Черниговщине пьяный водитель мопеда въехал в патрульных

Водитель мопеда выехал с середины дороги на встречную полосу и врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля.

В Нежине Черниговской области сегодня вечером водитель мопеда выехал на полосу встречного движения и врезался в полицейский автомобиль Toyota Prius.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте такжеВ Киеве в тройном ДТП столкнулись пожарная машина, грузовик и легковушка (фото, видео)

Как сообщили в полиции, автомобиль группы реагирования патрульной полиции свернул с улицы Широкомагерской на Таращанскую. За поворотом водитель автомобиля почти сразу увидел, как навстречу прямо посреди дороги едет мопед с водителем и пассажиром. Полицейское авто остановилось, приняв вправо, но водитель мопеда в этот момент выехал с середины дороги на встречную полосу и врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля.

В результате столкновения водитель мопеда получил значительные травмы. Пострадавшего сразу доставили в реанимацию местной больницы. По предварительной информации, его состояние оценивается как тяжелое. Был ли водитель пьяным, установят врачи.

Пассажир мопеда получил незначительные травмы и имел явные признаки сильного алкогольного опьянения. Пока полиция с медиками оказывали помощь водителю, пассажир самовольно покинул место происшествия. Оба мужчины были без шлемов.

Во время осмотра мопеда в бардачке под сиденьем вместе с документами на транспортное средство, полисом и удостоверением водителя был найден пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.