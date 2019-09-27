Родила, положила в пакет и закопала: во Львове сестер-сотрудниц подозревают в убийстве

Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований во Львове сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат во Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Установлено, что 29 июля женщина-военнослужащий ГПСУ во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка.

«Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове – как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму; родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого ребенка с травмой полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи», - говорится в сообщении.

Теперь двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

В суд направлено ходатайство избрать меру пресечения для женщин в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, в городе Желтые Воды Днепропетровской области местная жительница заявила, что родила мертвого ребенка и выбросила его, но куда, не помнит.