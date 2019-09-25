В Одессе задержали поджигателя иномарки в курортной зоне

У подозреваемого при задержании изъяли патронташ с патронами к ружью 12-го калибра.

В Одессе патрульные полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге иномарки Mitsubishi в курортной зоне города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, в ночь на 25 сентября полицейские получили сообщение о поджоге автомобиля Mitsubishi на Фонтанской дороге.

«По предварительной информации, неизвестный поджег транспортное средство и скрылся. Свидетели происшествия указали направление, куда побежал злоумышленник», - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, мужчину, который подпадал под ориентировку, задержали на Адмиральском проспекте. При поверхностной проверке у подозреваемого обнаружен патронташ с патронами к гладкоствольному ружью 12-го калибра.

В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работала бригада ГСЧС, которая ликвидировала пожар. Для установления всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС сообщили, что 24 сентября примерно в 22:15 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Фонтанская дорога 12/8 горит автомобиль.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит легковой автомобиль Mitsubishi Lancer и пламя распространяется на балкон 2-го этажа жилого дома.

Пожар ликвидировали в 22:27, огнем уничтожен вышеназванный автомобиль, также повреждена пластиковая обшивка балкона на 2-м этаже на площади 8 кв. м.

От ГСЧС для тушения огня привлекались 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава.