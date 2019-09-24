Девочка упала в шахту лифта в Днепре

15-летняя девочка пыталась проскочить в лифт, который закрывался.

В Днепре в многоэтажке девочка упала в шахту лифта. С места происшествия с переломами и многочисленными ушибами ее забрала скорая помощь.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на улице Дементьева.

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По предварительной информации, три девочки заходили в лифт на первом этаже. Две из них зашли в лифт, как начала закрываться дверь. Девушки решили открыть ее и придерживать, чтобы их подруга проскочила внутрь. В этот момент лифт поехал вверх, в результате чего девочка, 2004 года рождения, упала в шахту.

На крик детей сразу же выбежали жильцы дома, которые и вызвали полицию.

Через несколько минут приехали и спасатели. Патрульные спрыгнули в шахту лифта, подняли пострадавшую и помогли положить на носилки. Медики оказали ей первую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную больницу.

Предварительно, у него перелом ноги в нескольких местах, глубокие раны на лице, ссадины и ушибы. Девочка была в сознании. На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все детали инцидента.

Как сообщал УНИАН, в городе Желтые Воды Днепропетровской области местная жительница заявила, что родила мертвого ребенка и выбросила его, но куда, не помнит.