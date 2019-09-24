Изнасиловал и перерезал горло: в оккупированном Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку
Жестокое убийство 13-летней девочки совершили неизвестные в оккупированном Харцызске 23 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МВД", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области, пишет местное издание "Остров".
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Пожарные, ликвидировавшие возгорание на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Шалимова, обнаружили труп 13-летней девочки со следами насильственной смерти.
"На теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения тела и шеи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент установлены личности вероятных подозреваемых в совершении убийства.
В соцсетях местные жители пишут, что убийца перерезал горло девочке, а перед этим изнасиловал. Заметая следы, убийца совершил поджог.
"Девyшка якобы с кем-то списалась через социальные сети в отсутствие родителей и пригласила неизвестного в гости", - пишут в соцсетях.