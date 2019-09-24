В центре Одессы обнаружен молодой мужчина с перерезанными венами (фото)

Потерпевшего с кровотечением нашли сотрудники «Муниципальной стражи» возле Стамбульского парка.

Сегодня утром в центре Одессы обнаружен молодой мужчина с перерезанными венами на руках.

Как сообщили УНИАН в коммунальном учреждении «Муниципальная стража», примерно в 9.30 возле Стамбульского парка (район Приморского бульвара) сотрудники данного подразделения горсовета обнаружили мужчину с перерезанными венами.

По словам Николая Покровского – пресс-секретаря вице-мэра Одессы Андрея Котляра, сейчас мужчине оказывается первая медицинская помощь.

«Кровотечение остановлено, пульс слабый. На место вызвана скорая помощь и полиция», - сообщил Покровский.

По словам Покровского, медики оперативно прибыли на место происшествия, что помогло спасти пострадавшего.