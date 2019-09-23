В Днепропетровской области нашли 100-килограммовую авиабомбу

Гражданин обнаружил бомбу во время поиска металлолома.

В субботу, 21 сентября, в 16:30 в Криворожском районе вблизи села Новопокровка, во время поиска металлолома на поле гражданин обнаружил фугасную авиационную бомбу весом 100 килограммов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Кроме этого, в 18:00 в городе Новомосковск на улице Крайней, во время проведения земельных работ на открытой местности мужчина обнаружил гранату Ф-1.

В этот же день, в 18:40 в Апостоловском районе недалеко от села Новомарьяновка, во время проведения земельных работ на поле гражданин обнаружил артиллерийский снаряд калибра 125 миллиметров.

22 сентября пиротехники уничтожили боеприпасы.