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В Житомире во время празднования металлический баннер упал на детей

18:17, 21 сентября 2019
Происшествия
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У мальчика и трех девочек диагностировали ушибы / фото УНИАН

Читайте такжеВ Луцке горело старинное здание военного госпиталя, эвакуировали более 90 больных и персонал (фото, видео)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 21 сентября около 14:00 в полицию поступило сообщение о травмировании на Польском бульваре города Житомира четырех детей в результате падения металлической конструкции.

«По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров», – сказано в сообщении.

Вследствие этого были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Детей доставили в Житомирскую областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

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Теги: #Житомирпогода в Житомире