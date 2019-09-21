В Житомире во время празднования металлический баннер упал на детей

Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

В Житомире во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона упал баннер, травмированы четверо детей.

Читайте такжеВ Луцке горело старинное здание военного госпиталя, эвакуировали более 90 больных и персонал (фото, видео)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 21 сентября около 14:00 в полицию поступило сообщение о травмировании на Польском бульваре города Житомира четырех детей в результате падения металлической конструкции.

«По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров», – сказано в сообщении.

Вследствие этого были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Детей доставили в Житомирскую областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.