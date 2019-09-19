В Харькове у закладчика изъяли почти тысячу доз амфетамина

При обыске в квартире парня также обнаружили экстази и каннабис.

В Харькове силовики провели обыск в квартире 25-летнего жителя города, в ходе которого изъяли крупную партию запрещенных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

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В ходе расследования уголовного производства по статье 307 УК Украины ("хранение и сбыт наркотиков") правоохранители установили, что молодой человек работает закладчиком в интернет-магазине. При осмотре его жилья стражи порядка изъяли около тысячи доз амфетамина, 40 граммов каннабиса и 87 таблеток экстази. Сейчас решается вопрос об избрании парню меры пресечения.

Напомним, ранее в Харькове полиция задержала молодых людей, подозреваемых в распространении наркотиков. По данным следствия, 18 и 24-летний парни сбывали каннабис в разных районах города путем закладок. В ходе обыска у фигурантов силовики обнаружили и изъяли 36 пакетов запрещенного вещества весом в 36 граммов, а также мобильный телефон. По данным правоохранителей, подозреваемые работали на интернет-магазин.