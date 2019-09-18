В Николаеве полиция рассматривает несколько версий тройного убийства работников АЗС

Погибшими оказались механик, оператор и кассир.

В Николаеве полицейские рассматривают все возможные версии тройного убийства работников автозаправочной станции.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую.

«Среди них - убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.д., из-за личных неприязненных отношений, а также во время конфликта, который возник внезапно», - говорится в сообщении.

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Известно, что тела погибших работников автозаправочной станции - механика, оператора и кассира - обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

И.о. начальника ГУНП в Николаевской области Иван Виговский отметил, что сейчас все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие указанного особо тяжкого преступления, отрабатывается вся информация, поступающая от свидетелей и очевидцев.

По его словам, к раскрытию убийства также привлечены экипажи патрульных полицейских, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые тщательно фиксируют вещественные доказательства.

Как сообщал УНИАН, информация об обнаружении тел трех работников АЗС с огнестрельными ранениями поступила в полицию Николаева сегодня, 18 сентября, около 12:20.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В городе введена специальная полицейская операция «Сирена».