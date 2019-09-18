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В Николаеве на заправке нашли три расстрелянных трупа

14:30, 18 сентября 2019
Происшествия
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На место происшествия работают криминалисты и кинолог со служебной собакой / фото: novosti-n.org

В Николаеве полиция расследует обстоятельства гибели трех работников автозаправочной станции, тела которых были найдены с огнестрельными ранениями.

Как информирует отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, сообщение об обнаружении тел работников АЗС с огнестрельными ранениями поступило в полицию сегодня около 12:20.

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Сейчас на месте происшествия во главе с руководством ГУНП в Николаевской области работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

В городе введена специальная полицейская операция «Сирена».

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве пенсионера едва не убило колесом, которое отлетело от Камаза. 81-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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Теги: #Николаев#заправка