В ГБР рассказали, когда завершат следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Следователям осталось дождаться результатов некоторых экспертиз, чтобы установить, кто именно из четырех подозреваемых совершил смертельный выстрел по ребенку.

Государственное бюро расследований через один-два месяца завершит следствие по делу об убийстве в Киевской области 5-летнего Кирилла Тлявова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор ГБР Роман Труба заявил на встрече с членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Труба отметил, что экспертизы в рамках расследования производства уже завершаются.

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По его словам, в течение "месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и определимся с окончательной квалификацией действий каждого из участников, ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял. Поэтому только с помощью экспертиз мы придем к заключению, кто именно совершил смертельный выстрел", - сказал Труба.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец подвыпив, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы был ранен 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Приходько и Петровцу объявили о подозрении.

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела об убийстве Тлявова.