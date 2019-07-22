В Днепропетровской области несовершеннолетняя пыталась совершить суицид, порезав себе вены

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

В городе Каменское Днепропетровской области патрульные полицейские в заброшенном здании нашли 14-летнюю окровавленную девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, девочка порезала себе вены и была без сознания.

Отмечается, что 21 июля около 20:00 в полицию обратилась 35-летняя женщина, которая сообщила об исчезновении дочери. Правоохранители выяснили, что в этот день около 14:00 с автовокзала девочка поехала к бабушке, однако к месту назначения так и не прибыла. Мобильный телефон был выключен.

«Полицейские начали поиски девочки, установили ее друзей, знакомых и возможные места пребывания. От друзей узнали, что девочка хочет покончить с собой», - говорится в сообщении.

Пострадавшую удалось найти через полчаса. Правоохранители отнесли девочку, которая была без сознания, в машину и отвезли в больницу. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.