В Харькове СБУ задержала на взятке замначальника следствия управления Нацполиции (фото)

Капитан полиции вымогал деньги у адвоката за решение в пользу его подзащитного.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время получения 2 тысяч долларов неправомерной выгоды задержали заместителя начальника одного из отделов Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Читайте такжеПолиция задержала двух чиновников на взятке почти в $1,5 миллиона (видео)Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции вымогал деньги у адвоката, который защищал обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За это следователь обещал адвокату принять решение в уголовном производстве в пользу его подзащитного.

Отмечается, что правоохранители задержали капитана согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из кафе в центральной части Харькова во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному работнику полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, сотрудники НАБУ задержали главу Службы автомобильных дорог Николаевщины Андрей Максименко при получении взятки 90 тысяч долларов.