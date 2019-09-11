НАБУ задержало на "горячем" председателя Николаевского облавтодора

По данным правоохранителей, чиновник задержан в курортной зоне Одессы – недалеко от гостиницы «Юность».

Сегодня в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали главу Службы автомобильных дорог в Николаевской области при получении взятки 90 тыс. долл.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали с поличным руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл., которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн», - сказано в сообщении.

Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Подробности в ведомстве обещают сообщить позже.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах Одесской области, николаевского чиновника задержаны в курортной зоне Одессы - недалеко от гостиницы «Юность».

По информации журналиста Олега Новикова, НАБУ задержало Андрея Максименко.