Убийство украинки в Польше: СМИ показали фото жертвы и преступника

Причиной трагедии стала неразделенная любовь – девушка отказалась встречаться с парнем.

Мужчина, который застрелил Украинку в городе Гожув-Велькопольски на западе Польши, был местным жителем, его звали Павел. Он был хорошо знаком с жертвой – 26 летней гражданкой Украины Кристиной.

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Как сообщает польское издание fakt24.pl, причиной трагедии стала неразделенная любовь – девушка отказалась встречаться с парнем. СМИ обнародовали фото жертвы и преступника.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию. Немецкие правоохранители застрелили его при попытке задержания.

Трагедия произошла днем 11 сентября. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся.

26-летнего нападавшего объявили в розыск. Правоохранители выяснили, что он бежал в Германию. Немецкие правоохранители перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина. Когда его автомобилю заблокировали путь, он вышел из машины и направил на правоохранителей пистолет. Полицейские открыли огонь на поражение, мужчина погиб на месте.