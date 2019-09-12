В Польше мужчина застрелил украинку за отказ встречаться, бежал в Германию и погиб в перестрелке с полицией

Немецкие правоохранители перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина.

В городе Гожув-Велькопольски на западе Польши мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию. Немецкие правоохранители застрелили его при попытке задержания.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на польское издание Interia Fakty. Отмечается, что трагедия произошла днем 11 сентября. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся.

26-летнего нападавшего объявили в розыск. Правоохранители выяснили, что он бежал в Германию. Немецкие правоохранители перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина. Когда его автомобилю заблокировали путь, он вышел из машины и направил на правоохранителей пистолет. Полицейские открыли огонь на поражение, мужчина погиб на месте.

По предварительной информации, нападавший и убитая им украинка были знакомы. Причиной убийства, как утверждается, стал отказ женщины встречаться с ним.

5 сентября сообщалось, что в польском городе Сохачев убили 26-летнюю украинку, полицейские ищут подозреваемого в Украине.