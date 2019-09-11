Пожар на арсенале в Калиновке: Генштаб обнародовал фото с места событий

Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет, подчеркнули в Генштабе.

По состоянию на 13:20 очаги возгорания на арсенале близ поселка Калиновка в Винницкой области удалось локализировать, и новых не наблюдается.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ, местами все еще можно видеть одиночные задымление территории.

В Генштабе подчеркнули, что угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, в Минобороны заявили, что из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорванных боеприпасов, прилегающей к арсеналу Министерства обороны Украины в Калиновке, сдетонировали шесть боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.

***26 сентября 2017 года в Калиновке на территории в/ч 1119 произошли взрывы, которые повлекли за собой разрушение жилых домов в близлежащем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах.