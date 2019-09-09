В Черновцах молодая девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа и погибла
13:54, 09 сентября 2019Происшествия
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По информации полиции, девушка в квартире находилась не одна.
В полиции заявили, что девушка совершила самоубийство / фото sputnik.by
В Черновцах 19-летняя девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа жилого дома и погибла.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, трагедия произошла сегодня после полуночи на улице Главной.
По информации правоохранителей, местная жительница, 2000 г. р., покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры. Девушка в квартире находилась не одна.
На место трагедии прибыли сотрудники полиции, тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Как сообщили соседи погибшей, девушка выпрыгнула из окна своей кухни. По их словам, семья погибшей благополучная и неконфликтная.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство», с пометкой «самоубийство»).
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