В Черновцах молодая девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа и погибла

По информации полиции, девушка в квартире находилась не одна.

В Черновцах 19-летняя девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа жилого дома и погибла.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, трагедия произошла сегодня после полуночи на улице Главной.

По информации правоохранителей, местная жительница, 2000 г. р., покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры. Девушка в квартире находилась не одна.

На место трагедии прибыли сотрудники полиции, тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили соседи погибшей, девушка выпрыгнула из окна своей кухни. По их словам, семья погибшей благополучная и неконфликтная.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство», с пометкой «самоубийство»).