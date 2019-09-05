В аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы - ГПСУ
11:44, 05 сентября 2019Происшествия
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Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола.
В аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы / фото УНИАН
В аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, гражданин Молдовы накануне прилетел из Риги.
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"Во время пограничного контроля в пункте пропуска "Борисполь" в отношении молдаванина произошло срабатывание базы данных Интерпола. Как стало известно, гражданина соседней страны с целью ареста разыскивали за сбыт наркотиков молдавские правоохранители", - отметили в ГПСУ.
Пограничники задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции. Также проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.
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