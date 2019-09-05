В Житомирской области при сжигании сухой травы от взрыва боеприпаса погиб пенсионер

В Житомирской области при сжигании сухой травы на приусадебном участке от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб 69-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области, трагедия произошла вечером 4 сентября в селе Вильха Романовского района.

«Сжигая сухую траву на собственном приусадебном участке, погиб 69-летний мужчина. По предварительной информации, это произошло от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

По состоянию на 10 утра 5 сентября на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнической службы ГУНП. Они проводят осмотр места трагедии и продолжают устанавливать причины и обстоятельства взрыва.