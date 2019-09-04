В Тернополе во время покушения на ректора тернопольского вуза также ранена его жена (фото)

Обе жертвы теракта - в реанимации.

В Тернополе во время сегодняшнего покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого также ранена его жена.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сегодня, 4 сентября, в 7.50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома на ул. Тернопольской в селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая, взрывотехнической службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты.

Предварительно установлено, что во дворе хозяйства, где проживает ректор местного вуза, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом «взрывная политравма».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, во двор ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого, где он проживает в прилегающем к Тернополю селе Петриков, подбросили неизвестный предмет. Когда тот взял его в руки, раздался взрыв. По предварительным данным, в результате взрыва пострадавший получил тяжелую травму руки.