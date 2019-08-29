На Полтавщине мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

По словам мужчины, он попрощался с женщиной и планировал идти, но ее дочь якобы попросила провести его. По дороге местный житель изнасиловал ребенка.

Во вторник, 27 августа, в селе Светлогорское (Кобелякский район, Полтавская область) местный житель 1996 года рождения изнасиловал 6-летнюю девочку.

Как сообщило издание "Эхо", он пришел в гости к своей знакомой, матери пострадавшего ребенка. Дома у женщины проходило застолье.

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По словам мужчины, он попрощался с женщиной и планировал идти, но ее дочь якобы попросила провести его. По дороге местный житель изнасиловал ребенка.

Правоохранители задержали его. Было открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 УК Украины "Изнасилование". Злоумышленника ждет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и до сих пор находился на условном сроке наказания.

Девочку госпитализировали в Кобелякскую центральную районную больницу.